В Азербайджане наступила астрономическая осень

В Азербайджане сегодня в 04:05:08 наступила астрономическая осень.

Как сообщает Report, именно в это время Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. Этот день называют осенним равноденствием.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном полушарии - весна.

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 21 час 45 минут 01 секунду.