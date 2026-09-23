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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Азербайджане наступила астрономическая осень

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 04:07
    В Азербайджане наступила астрономическая осень

    В Азербайджане сегодня в 04:05:08 наступила астрономическая осень.

    Как сообщает Report, именно в это время Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. Этот день называют осенним равноденствием.

    В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном полушарии - весна.

    Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 21 час 45 минут 01 секунду.

    астрономическая осень
    Azərbaycana payız fəsli daxil olub
    Autumn season begins in Azerbaijan

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