В Азербайджане наступила астрономическая осень
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2026
- 04:07
В Азербайджане сегодня в 04:05:08 наступила астрономическая осень.
Как сообщает Report, именно в это время Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. Этот день называют осенним равноденствием.
В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном полушарии - весна.
Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 21 час 45 минут 01 секунду.
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