Azərbaycana payız fəsli daxil olub
Ekologiya
- 23 sentyabr, 2026
- 04:05
Azərbaycana payız fəsli daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, yeni fəsil sentyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə saat 04:05:08-dən etibarən başlayıb.
Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşir və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edib ekvatoru kəsərək, Şimal yarımkürəsindən Cənub yarımkürəsinə keçir. Həmin andan Şimal yarımkürəsində payız, Cənub yarımkürəsində yaz fəsli başlayır.
Payız fəslinin uzunluğu 89 gün 21 saat 45 dəqiqə 1 saniyə olacaq.
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