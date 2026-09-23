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    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:37
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2

    В Азербайджане полностью завершено исполнение распоряжения президента Ильхама Алиева о помиловании 20 осужденных.

    Как сообщает Report, предусмотренные документом процедуры завершены в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Согласно распоряжению, от неотбытой части наказания освобождены 19 человек, приговоренных к лишению свободы, и один осужденный, отбывавший наказание в виде ограничения свободы. Гражданка Пакистана стала единственной женщиной, освобожденной в рамках распоряжения президента.

    Распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, подписанное сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, исполнено в исправительном учреждении №17 Пенитенциарной службы.

    Как сообщает Report, из учреждения были освобождены 4 человека.

    Все они являются гражданами Азербайджана.

    Всего документ о помиловании охватывает 20 человек. Из них 19 были приговорены к лишению свободы, а один - к ограничению свободы.

    В Азербайджане приступили к исполнению распоряжения президента Ильхама Алиева о помиловании 20 осужденных.

    Как сообщает Report, документ начали исполнять в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Согласно распоряжению, 19 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания. Еще один осужденный освобожден от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы.

    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2
    Пенитенциарная служба завершила исполнение распоряжения о помиловании -ОБНОВЛЕНО-2

    Ильхам Алиев Помилование осужденных в Азербайджане
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    Əfv sərəncamının icrası başa çatıb - YENİLƏNİB-3
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