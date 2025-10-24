В Азербайджане на ремонт дороги в Ярдымлы выделено 2 млн манатов
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 12:58
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана Ярдымлинского района.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, будет восстановлен разрушенный участок автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана, которая соединяет 3 населенных пункта с населением 2 тыс. человек, а также построены подпорные стены.
Для этого из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяется 2 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Министерству экономики - предусмотреть необходимые финансовые средства для продолжения ремонта автомобильной дороги в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год.
Последние новости
13:40
Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграцииБизнес
13:34
Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странамиБизнес
13:32
Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!ИКТ
13:28
Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMETИКТ
13:22
Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зимеВ регионе
13:21
Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую властьВ регионе
13:20
ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организацииИнфраструктура
13:18
KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизацииБизнес
13:16