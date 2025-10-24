В Азербайджане на ремонт дороги в Ярдымлы выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана Ярдымлинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, будет восстановлен разрушенный участок автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана, которая соединяет 3 населенных пункта с населением 2 тыс. человек, а также построены подпорные стены.

Для этого из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяется 2 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Министерству экономики - предусмотреть необходимые финансовые средства для продолжения ремонта автомобильной дороги в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год.