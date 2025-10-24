Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В Азербайджане на ремонт дороги в Ярдымлы выделено 2 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 12:58
    В Азербайджане на ремонт дороги в Ярдымлы выделено 2 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана Ярдымлинского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, будет восстановлен разрушенный участок автомобильной дороги Ярдымлы–Деман–Арвана, которая соединяет 3 населенных пункта с населением 2 тыс. человек, а также построены подпорные стены.

    Для этого из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяется 2 млн манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Министерству экономики - предусмотреть необходимые финансовые средства для продолжения ремонта автомобильной дороги в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год.

