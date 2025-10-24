İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə iki milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:49
    Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə iki milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    İki min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Yardımlı–Deman–Arvana avtomobil yolunun dağılmış hissəsi bərpa olunacaq və istinad divarları tikiləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla bu məqsəd üçün dövlət büdcəsindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat ayrılıb.

    Maliyyə Nazirliyinə maliyyələşməni təmin etmək, İqtisadiyyat Nazirliyinə avtomobil yolunun təmirinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə tutmaq tapşırılıb.

    İlham Əliyev Yardımlı avtomobil yolu sərəncam
    В Азербайджане на ремонт дороги в Ярдымлы выделено 2 млн манатов
    Azerbaijan allocates nearly $1.2 million for road repairs in Yardimli

    Son xəbərlər

    15:06

    "Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaq

    Futbol
    15:01
    Foto

    "SOCGOV 2025"də sosial xidmətlərdə süni intellekt və inklüzivlik müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    14:56
    Foto

    Bənəniyar su anbarını qidalandıran kanalın yenidən qurulmasında son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

    Digər
    14:50

    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Xarici siyasət
    14:48

    Fransa millisinin futbolçusu "Liverpul"a keçə bilər

    Futbol
    14:47

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    14:45

    "Taxtakörpü" su anbarında meyit tapılıb

    Hadisə
    14:38

    Ukraynada qatarda qumbara partladılıb: hücum edən və daha dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti