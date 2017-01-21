В Азербайджане минимальная заработная плата повышена на 10,5 процентов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении минимальной ежемесячной заработной платы".

Как сообщает Report, с 1 января 2017 года сумма минимальной ежемесячной заработной платы установлена в размере 116 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Отменена часть 1 Распоряжения президента Азербайджанской Республики "О повышении минимальной ежемесячной заработной платы" от 31 августа 2013 года номер 3112 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, № 8, статья 992).

Это означает рост минимальной зарплаты на 11 манатов (10,5%).

Напомним, что до этого минимальная заработная плата составляла 105 манатов.