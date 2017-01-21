 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане минимальная заработная плата повышена на 10,5 процентов

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О повышении минимальной ежемесячной заработной платы

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении минимальной ежемесячной заработной платы".

    Как сообщает Report, с 1 января 2017 года сумма минимальной ежемесячной заработной платы установлена в размере 116 манатов.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Отменена часть 1 Распоряжения президента Азербайджанской Республики "О повышении минимальной ежемесячной заработной платы" от 31 августа 2013 года номер 3112 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, № 8, статья 992).

    Это означает рост минимальной зарплаты на 11 манатов (10,5%).

    Напомним, что до этого минимальная заработная плата составляла 105 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi