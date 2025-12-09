В Азербайджане лечение онкологии у детей могут включить в систему ОМС с 2027 года

В Азербайджане рассматривается возможность включения лечения онкологических заболеваний у детей и подростков в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) начиная с 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, соответствующий проект уже разрабатывается.

Премьер также сообщил, что в ближайшие годы значительно расширится спектр лекарственных препаратов, которые оплачиваются в рамках ОМС:

"С 2026 года в систему будут включены медикаменты для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с 2028 года - заболеваний желудочно-кишечного тракта, а с 2029 года - болезней дыхательной системы", - отметил Асадов.

Глава правительства напомнил, что в бюджете на следующий год на здравоохранение, в том числе на обеспечение населения качественными медицинскими услугами и лекарствами, предусмотрено более 2 млрд манатов.