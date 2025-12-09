Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане лечение онкологии у детей могут включить в систему ОМС с 2027 года

    Внутренняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 11:58
    В Азербайджане лечение онкологии у детей могут включить в систему ОМС с 2027 года

    В Азербайджане рассматривается возможность включения лечения онкологических заболеваний у детей и подростков в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) начиная с 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, соответствующий проект уже разрабатывается.

    Премьер также сообщил, что в ближайшие годы значительно расширится спектр лекарственных препаратов, которые оплачиваются в рамках ОМС:

    "С 2026 года в систему будут включены медикаменты для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с 2028 года - заболеваний желудочно-кишечного тракта, а с 2029 года - болезней дыхательной системы", - отметил Асадов.

    Глава правительства напомнил, что в бюджете на следующий год на здравоохранение, в том числе на обеспечение населения качественными медицинскими услугами и лекарствами, предусмотрено более 2 млрд манатов.

    Бюджетный пакет Али Асадов премьер-министр ОМС Онкология дети
    2027-ci ildən uşaq və yeniyetmələrdə onkoloji xəstəliklərin müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına aparıla bilər
    Azerbaijan may include childhood cancer treatment in compulsory health insurance system
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей