İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    2027-ci ildən uşaq və yeniyetmələrdə onkoloji xəstəliklərin müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına aparıla bilər

    Sağlamlıq
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:52
    2027-ci ildən uşaq və yeniyetmələrdə onkoloji xəstəliklərin müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına aparıla bilər

    Uşaq və yeniyetmələrdə onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin 2027-ci ildən başlayaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil edilməsi məqsədilə layihə hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, icbari tibbi sığorta çərçivəsində gələn ildən ürək-damar, 2028-ci ildən mədə-bağırsaq və 2029-cu ildən etibarən tənəffüs sistemi xəstəliklərinin ambulator müalicəsi üçün dərman vasitələrinin sığorta ödənişləri həyata keçiriləcək.

    Ə.Əsədov həmçinin xatırladıb ki, əhalinin sağlamlığı, keyfiyyətli səhiyyə xidmətləri və dərman vasitələri üçün səhiyyə xərclərinə 2 milyard manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur.

    В Азербайджане лечение онкологии у детей могут включить в систему ОМС с 2027 года

    Son xəbərlər

    12:13

    Azərbaycan və ABŞ TRIPP layihəsinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    12:11

    Moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsi tələbi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:10

    MM zabitlərin hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasını son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:10

    Deputat: "Milli iqtisadiyyata xarici sərmayələr daha çox cəlb ediləcək"

    Biznes
    12:10
    Foto

    "Hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə transmilli internet korporasiyaları ilə iş" layihəsi uğurla yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:09

    "İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən studiyalar yaradılacaq

    İKT
    12:07

    Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılması üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Energetika
    12:06

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:05
    Foto

    Zakir Həsənov: NATO-nun dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu yüksəkdir

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti