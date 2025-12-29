В Азербайджане будут созданы координационные группы по вопросам гендерного равенства на центральном и местном уровнях, состоящие из представителей государственных органов (учреждений) и действующие на общественных началах.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий по гендерному равенству в Азербайджане на 2026-2028 годы".

Главным исполнительным органом назначен Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Помимо этого, будет проведен опрос в связи с гендерным насилием в стране. Исполнительным органом является Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей. По результатам опроса будет подготовлен анализ и итоговый отчет.