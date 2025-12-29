İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaq

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 16:29
    Dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələrindən ibarət, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən mərkəzi və yerli səviyyəli Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda qeyd edilib.

    Əsas icraçı orqan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi təyin edilib.

    Bundan başqa, ölkədə gender əsaslı zorakılığa dair sorğu aparılacaq. İcraçı qurum Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir. Sorğunun nəticələrinə əsasən təhlili və yekun hesabat hazırlanacaq.

    Gender bərabərliyi Milli Fəaliyyət Planı
    В Азербайджане будут созданы координационные группы по вопросам гендерного равенства

