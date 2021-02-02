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В Азербайджане будет реализована новая стратегия приватизации

В Азербайджане будет реализована новая стратегия приватизации Налоговая и таможенная политика должна служить стимулированию предпринимательской деятельности
Внутренняя политика
2 февраля 2021 г. 15:07
В Азербайджане будет реализована новая стратегия приватизации
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Необходимо значительно улучшить деловую среду, повысить прозрачность в судебно-правовой системе, предотвратить недобросовестную конкуренцию для того, чтобы частный сектор, особенно малый и средний бизнес, стал основным источником экономического роста и занятости.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Отмечено, что должна быть реализована новая и прозрачная стратегия приватизации, повышена экономическая эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика, наряду с созданием адекватных возможностей обеспечения расходов государственного бюджета, должна служить стимулированию предпринимательской деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni özəlləşmə strategiyası həyata keçiriləcək

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