В Азербайджане будет реализована новая стратегия приватизации

Налоговая и таможенная политика должна служить стимулированию предпринимательской деятельности

Необходимо значительно улучшить деловую среду, повысить прозрачность в судебно-правовой системе, предотвратить недобросовестную конкуренцию для того, чтобы частный сектор, особенно малый и средний бизнес, стал основным источником экономического роста и занятости.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Отмечено, что должна быть реализована новая и прозрачная стратегия приватизации, повышена экономическая эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика, наряду с созданием адекватных возможностей обеспечения расходов государственного бюджета, должна служить стимулированию предпринимательской деятельности.