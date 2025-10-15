В Азербайджан за 9 месяцев реадмиссированы около 400 человек
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 10:12
В Азербайджан за 9 месяцев реадмиссированы 379 человек.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.
В сентябре текущего года в страну реадмиссированы 45 человек из стран Европы.
Последние новости
11:07
Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организацииВнешняя политика
11:03
Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок БеларусиДругие
11:02
Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцевЭнергетика
11:01
Фото
МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и СуверенитетаПроисшествия
11:00
В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форумИнфраструктура
10:51
Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризмаТуризм
10:48
Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочийВнешняя политика
10:48
В Армении задержан еще один священникВ регионе
10:44
Фото