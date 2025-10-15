Azərbaycana bu ilin 9 ayında 400-ə yaxın şəxs readmissiya olunub
Daxili siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 09:57
Bu ilin 9 ayında 379 nəfərin Azərbaycana readmissiyası həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, cari ilin sentyabr ayı ərzində isə 45 nəfərin ölkəyə readmissiyası baş tutub. Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
Qeyd edək ki, proses Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində baş tutub.
Son xəbərlər
11:00
Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıbİnfrastruktur
10:59
"Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılırBiznes
10:57
Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"Biznes
10:50
Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıbEnergetika
10:48
Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedirTurizm
10:45
Foto
Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilibEnergetika
10:41
Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"Turizm
10:38
Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıbEnergetika
10:36