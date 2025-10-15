İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    Azərbaycana bu ilin 9 ayında 400-ə yaxın şəxs readmissiya olunub

    Daxili siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 09:57
    Azərbaycana bu ilin 9 ayında 400-ə yaxın şəxs readmissiya olunub

    Bu ilin 9 ayında 379 nəfərin Azərbaycana readmissiyası həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari ilin sentyabr ayı ərzində isə 45 nəfərin ölkəyə readmissiyası baş tutub. Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.

    Qeyd edək ki, proses Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində baş tutub.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti readmissiya Avropa ölkələri
    В Азербайджан за 9 месяцев реадмиссированы около 400 человек
    379 people readmitted to Azerbaijan in nine months of 2025

    Son xəbərlər

    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    10:38

    Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    10:36

    Ramil Həsən: TÜRKPA-nın inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti