    В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 14:51
    В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек

    В Азербайджан в феврале из европейских стран реадмиссирован 41 человек.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.

    Процесс осуществляется в рамках подписанных и действующих соглашений о реадмиссии Азербайджанской Республики.

    Государственная миграционная служба Реадмиссированные граждане Европейские страны
    Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib
    41 people readmitted to Azerbaijan in February
    Лента новостей