İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 14:33
    Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib

    Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, readmissiya Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində həyata keçirilib.

    Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX)
    В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек
    41 people readmitted to Azerbaijan in February

    Son xəbərlər

    15:37
    Foto

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:36

    İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyir

    Digər ölkələr
    15:25
    Foto

    Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    15:23

    Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıb

    Elm və təhsil
    15:21
    Foto

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    15:20

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    15:19

    Peskov: "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına ümidliyik

    Region
    15:15

    QHT Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondunun birgə keçirdiyi qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti