Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib
Daxili siyasət
- 12 mart, 2026
- 14:33
Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, readmissiya Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində həyata keçirilib.
Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
