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В Астаре прошло мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии

В Астаре прошло мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии В Астаре отметили очередную годовщину Ходжалинской трагедии.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 20:50
В Астаре прошло мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии

В Астаре отметили очередную годовщину Ходжалинской трагедии.

Как сообщает южное бюро Report, в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии было организовано мероприятие с участием официальных лиц, представителей общественности, ветеранов войны и членов семей шехидов.

Участники памятного мероприятия ознакомились в Центре культуры с фотовыставкой, посвященной Ходжалинскому геноциду.

Память жертв трагедии была почтена минутой молчания, затем был продемонстрирован фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd edilib

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