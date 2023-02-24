В Астаре прошло мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии

В Астаре отметили очередную годовщину Ходжалинской трагедии.
Как сообщает южное бюро Report, в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии было организовано мероприятие с участием официальных лиц, представителей общественности, ветеранов войны и членов семей шехидов.
Участники памятного мероприятия ознакомились в Центре культуры с фотовыставкой, посвященной Ходжалинскому геноциду.
Память жертв трагедии была почтена минутой молчания, затем был продемонстрирован фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде.