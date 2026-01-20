В Астане почтили память шехидов трагедии 20 Января 1990 года в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 20 января, 2026
    • 12:50
    В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялось мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января - Дню всенародной скорби.

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие началось с возложения цветов к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному в здании дипломатической миссии, а также к стенду, посвященному памяти шехидов 20 Января.

    Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в своем выступлении подчеркнул, что 20 января 1990 года является днем глубокой скорби, но одновременно и днем национальной гордости в современной истории Азербайджана.

    По его словам, доведение правды о трагедии до международной общественности уже на следующий день после событий связано с именем общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. После восстановления независимости и возвращения национального лидера к власти трагедии 20 Января 1990 года и другим преступлениям, совершенным против азербайджанского народа, была дана политико-правовая оценка.

    Посол также подчеркнул, что единство и воля азербайджанского народа стали основой Победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, а также антитеррористических мероприятий 19–20 сентября 2023 года, приведших к полному восстановлению суверенитета страны.

    В ходе выступления также была затронута мирная повестка в регионе. В частности, отмечено, что встреча 8 августа 2025 года в Вашингтоне и принятые там решения, включая подписание совместного заявления и парафирование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора, стало важным подтверждением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на международной арене.

    В мероприятии выступили представители азербайджанской диаспоры.

    В рамках церемонии была организована фотовыставка, на которой представлены кадры, отражающие трагические события 20 Января.

