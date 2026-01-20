İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:56
    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümünə - Ümumxalq Hüzn Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, tədbirin əvvəlində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin səfirliyin binasında ucaldılmış büstü, eləcə də 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş stendi önünə gül dəstələri qoyulub.

    Tədbir iştirakçıları həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

    Qara Yanvar
    В Астане почтили память шехидов трагедии 20 Января 1990 года в Азербайджане

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti