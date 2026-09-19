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    Аппарат омбудсмена опроверг необоснованные заявления об условиях содержания Варданяна и других армян

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 13:16
    Аппарат омбудсмена опроверг необоснованные заявления об условиях содержания Варданяна и других армян

    Права осужденных лиц армянского происхождения, в том числе Рубена Варданяна, обеспечиваются без какой-либо дискриминации, а распространяемые в сети заявления от их имени не соответствуют действительности.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

    В ведомстве отметили, что в рамках деятельности Национального превентивного механизма представители омбудсмена встречались с лицами армянского происхождения, включая Рубена Варданяна, как в период предварительного следствия и судебных процессов, так и после вынесения приговоров и их перевода в учреждения по отбыванию наказания.

    На протяжении всего этого времени на постоянной основе проводился мониторинг соблюдения их прав, условий содержания и обращения с ними.

    В Аппарате заявили, что проверки проводились в соответствии с международными стандартами, а вопросы обеспечения прав и свобод человека постоянно находились в центре внимания.

    "Во время посещений, которые проводились без предварительного уведомления как самим омбудсменом, так и членами Национальной превентивной группы, этим лицам, в том числе Рубену Варданяну, разъясняли их права на родном языке. Врач - член Национальной превентивной группы проверял состояние их здоровья. В соответствии с пожеланиями им предоставлялись соответствующие издания и законодательные акты на родном языке. Кроме того, по обращениям заключенных им были переданы многочисленные художественные произведения на разных языках", - говорится в сообщении.

    В Аппарате подчеркнули, что каждый из них имеет возможность обратиться в кол-центр омбудсмена по номеру 916. На все поступившие обращения своевременно реагировали в соответствии с законодательством.

    Согласно информации, условия содержания осужденных отвечают современным стандартам, а дискриминации в отношении них не допускается. В ходе последовательных посещений было установлено, что осужденным обеспечены права и свободы, закрепленные в международных документах и национальном законодательстве, включая возможность заниматься спортом, совершать прогулки и организовывать досуг.

    Отмечается, что после перевода осужденных в пенитенциарные учреждения им обеспечили неограниченные возможности для телефонных разговоров с членами семей и доступ к информации, несмотря на отсутствие денежных средств на их счетах.

    Проверки также показали, что обращения осужденных по вопросам получения нотариальных и медицинских услуг удовлетворяются в соответствии с законодательством.

    "В последний раз было исполнено обращение Араика Арутюняна о нотариальной услуге. Поскольку это совпало с днем посещения, члены Национальной превентивной группы омбудсмена непосредственно наблюдали за оказанием данной услуги", - сообщили в Аппарате.

    Кроме того, были удовлетворены обращения этих лиц о проведении дополнительных медицинских обследований, предоставлении дополнительных телефонных разговоров с членами семей, а также вопросы, связанные с последовательными обращениями их самих и адвокатов в государственные органы.

    "По результатам независимых мониторингов и посещений омбудсмена хотели бы заявить, что права этих лиц, признанных судом виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также терроризма, финансирования терроризма и других тяжких преступлений и приговоренных к лишению свободы, обеспечиваются без какой-либо дискриминации. Распространяемые на интернет-сайтах от имени упомянутых лиц заявления не имеют никаких оснований, не отражают действительности и служат предвзятым политическим целям", - подчеркнули в Аппарате омбудсмена.

    Сабина Алиева Рубен Варданян Араик Арутунян Омбудсмен Азербайджана
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