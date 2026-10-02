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    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде ПЕА

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 16:02
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде ПЕА

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев Партия Ени Азербайджан VIII съезд Партии Ени Азербайджан
    Prezidentin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video on his participation in 8th Congress of New Azerbaijan Party
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