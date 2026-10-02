В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде ПЕА
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 16:02
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Report представляет данную публикацию:
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayında iştirak edib. https://t.co/mMC9WC7VtN— İlham Əliyev (@azpresident) October 2, 2026
Prezidentin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb
President Ilham Aliyev's social media accounts share video on his participation in 8th Congress of New Azerbaijan Party
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