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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Prezidentin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Prezidentin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" həmin paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayı Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде ПЕА
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video on his participation in 8th Congress of New Azerbaijan Party
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