Prezidentin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 15:55
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında iştirakına dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" həmin paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayında iştirak edib. https://t.co/mMC9WC7VtN— İlham Əliyev (@azpresident) October 2, 2026
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об участии в VIII съезде ПЕА
President Ilham Aliyev's social media accounts share video on his participation in 8th Congress of New Azerbaijan Party
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