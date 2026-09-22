В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован фрагмент его выступления на сегодняшнем совещании, посвященном "Государственной программе развития горнодобывающей (металлических руд) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы".

Как сообщает Report, в данном видео азербайджанский лидер говорил о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

"Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений", - заявил глава государства.