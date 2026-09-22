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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 20:54
    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован фрагмент его выступления на сегодняшнем совещании, посвященном "Государственной программе развития горнодобывающей (металлических руд) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы".

    Как сообщает Report, в данном видео азербайджанский лидер говорил о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

    "Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений", - заявил глава государства.

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Ильхам Алиев Горнодобывающая промышленность Освобожденные территории Азербайджана
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