В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности
- 22 сентября, 2026
- 20:54
На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован фрагмент его выступления на сегодняшнем совещании, посвященном "Государственной программе развития горнодобывающей (металлических руд) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы".
Как сообщает Report, в данном видео азербайджанский лидер говорил о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.
"Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений", - заявил глава государства.