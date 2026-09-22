Ильхам Алиев провел совещание по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности - ОБНОВЛЕНО

22 сентября под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы".

Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Сегодня нам будет представлена Государственная программа по развитию очень перспективной для экономики страны отрасли - горнодобывающей и металлургической промышленности. Соответствующее Распоряжение о подготовке программы я подписал некоторое время назад – в начале апреля. В течение этих месяцев велась подготовительная работа над программой. Сегодня она будет представлена нам и общественности Азербайджана.

Эта отрасль имеет большое значение для экономики страны, в частности для развития ее ненефтяного сектора. Это очень перспективная отрасль. Правда, она капиталоемкая, но вместе с тем в нашей стране будет создано новое современное направление промышленности. Планируется открыть более пяти тысяч постоянных рабочих мест. В целом разработка наших природных ресурсов и их рациональное использование, а также создание полной производственной цепочки укрепят экономику страны.

Могу сказать, что в последнее время было принято несколько государственных программ. Все принятые программы конкретны и рассчитаны на короткий срок. Для достижения конечной цели в государственном бюджете на последующие годы, а также в инвестиционной программе предусмотрено достаточно средств. В то же время полностью подготовлены и механизмы реализации этих программ и контроля за их исполнением.

Среди принятых программ я бы, конечно, отметил три основных направления, хотя программ принято гораздо больше. Но государственные программы по сельскому хозяйству, транспорту, водному хозяйству – как по мелиорации, так и водоснабжению Баку и Абшеронского полуострова – безусловно, требуют очень больших средств. Однако реализация этих программ не только укрепит экономику страны, но и будет способствовать улучшению социального положения граждан и обеспечению их современной инфраструктурой.

Как я уже отметил, принятые программы краткосрочные, их необходимо реализовать до конца 2030 года. Правда, программа, касающаяся воды, требует больше времени. Но и программа по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности также должна быть реализована всего за 4 года. Она должна быть полностью реализована в течение 2027-2030 годов. Эта новая программа в то же время отражает повестку социально-экономического развития наших регионов.

Как вам известно, было принято несколько государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана. Первая из них была принята в начале 2004 года. На самом деле это самая важная программа, принятая после президентских выборов 2003 года. После этого было принято несколько пятилетних программ, и фактически в регионах были реализованы основные инфраструктурные проекты. Правда, реализация этих проектов продолжается и сегодня, поскольку население растет, повышается занятость, растет экономика. Поэтому эти программы не должны оставаться статичными – в них необходимо постоянно вносить дополнения. И сегодня в государственных инвестиционных программах, которые мы принимаем ежегодно, развитию регионов отводится особое место.

Хочу еще раз сказать, что работа, проделанная за эти 20 лет, позволила нам реализовать ключевые инфраструктурные проекты. В то время мы импортировали как природный газ, так и электроэнергию. Наши собственные возможности были весьма ограниченными. Сегодня же уровень газификации в стране достигает 96 процентов, а объем экспортируемого нами газа превышает 25 миллиардов кубометров. Внутренний спрос значительно ниже этого уровня.

Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал. Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности. Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна. Именно поэтому своевременно предпринятые нами шаги застраховали нас от крупных проблем. Представьте, если бы мы этого не сделали, то сегодня могли бы оказаться в очень сложной ситуации и, подобно некоторым странам, вынуждены были бы стучаться в разные двери, обращаться с просьбами и уговорами к кому-то, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность.

Сегодня же картина совершенно иная. К нам поступает много обращений, и мы, конечно же, оказываем и будем оказывать помощь по мере возможности. Естественно, растут и наша роль, и наш авторитет, в то же время все партнеры видят, как далеко ушел вперед и окреп за последние годы Азербайджан, который сегодня не только полностью обеспечивает собственные потребности, но и превратился в незаменимого партнера для многих стран в энергетической сфере.

Разумеется, успешно реализованы и реализуются и другие инфраструктурные проекты, в том числе проекты в области социальной инфраструктуры – строительство больниц, школ, автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов. Развитие ненефтяного сектора обусловливают в том числе и эти инфраструктурные проекты. Конечно, такую позитивную картину создали реформы, проводимые в нашей финансовой системе, в том числе в налоговой и таможенной системах, шаги по сокращению и устранению бюрократических барьеров в администрировании.

Если посмотреть на общие темпы развития экономики страны, то они не столь высоки. Тому есть естественные причины, в первую очередь – снижение добычи нефти. Наше основное нефтяное месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" эксплуатируется уже около 30 лет, и, естественно, по объективным причинам добыча снижается. Мы стараемся стабилизировать эти темпы. В то же время уверен, что новые проекты и в дальнейшем позволят поддерживать добычу нефти в Азербайджане на необходимом уровне, и, надеюсь, даже обеспечат рост. Однако именно это является причиной того, что сегодня общий экономический рост, рост валового внутреннего продукта составляет 1,2%. Нас это не должно беспокоить, поскольку более важным показателем является развитие ненефтяного сектора. А здесь за последние 8 месяцев, то есть за 8 месяцев текущего года, зафиксирован рост на 5,4 процента.

То есть в сфере ненефтяной промышленности мы демонстрируем хорошие результаты, и в том числе принятые программы сделают этот рост устойчивым и долгосрочным.

К сожалению, развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане не достигло должного уровня как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что многие наши месторождения, обнаруженные в советское время, находились в оккупированных регионах, и армянское государство продолжало свою оккупационную политику, в том числе в разграблении природных ресурсов азербайджанского народа и государства. Достаточно сказать, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда, а уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели. Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое - полностью уничтожить природу Азербайджана, второе – захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации.

В том числе были разграблены и наши природные ресурсы – месторождения золота, меди, молибдена. Конечно, во время оккупации армянское государство занималось только грабежом. В советское время определенные разведочные работы проводились. Однако в тот период этот регион, и особенно Азербайджан, не считался советским руководством приоритетным направлением в данной сфере. Приоритетом считалась нефтяная промышленность. Поэтому многие наши месторождения, то есть перспективные месторождения, сегодня все еще ожидают проведения геологоразведочных работ. В этом, безусловно, есть и положительная сторона, поскольку эти запасы сегодня находятся под землей. Для решения этих вопросов в рамках Государственной программы мы будем применять очень конкретные механизмы. В первую очередь, речь идет о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений.

В то же время мы должны полностью проанализировать существующие месторождения и с помощью современных геологических методов полностью уточнить имеющиеся там запасы. В советское время фигурировали определенные цифры. Но с тех пор прошло около 40 лет. Данные устарели, к тому же сегодня существуют новые технологии, о которых в советское время никто даже и помыслить не мог.

Второе направление. Учитывая, что в этом регионе имеются крупные природные ресурсы, такие же ресурсы предположительно есть и в других частях этих районов, а также в соседних районах. С этой целью будут проводиться разведывательные, геологоразведочные работы. Старт этому уже дан. Еще раз говорю: есть новейшие технологии. Вероятно, нам сегодня предоставят информацию по данному вопросу.

Другим перспективным регионом является Нахчыванская Автономная Республика. Геологоразведочные работы там – как в советский период, так и в более позднее время – не проводились на должном уровне. Поэтому вероятность наличия там крупных месторождений очень высока. Геологоразведочные работы в Нахчыванской Автономной Республике, наверное, начнутся уже со следующего года.

Должен также отметить, что мы строим нашу работу по двум направлениям. Первое – по государственной линии, эти вопросы будет решать компания AzerGold. Второе – с участием частного сектора. Эта сфера открыта и для частного сектора, действующие контракты также реализуются. Если геологоразведочные работы, проводимые иностранными партнерами, дадут результаты, то, естественно, будут участвовать и иностранные инвесторы. Мы это приветствуем, поскольку, повторяю, эта очень капиталоемкая отрасль, и если здесь будут обнаружены новые месторождения золота, меди, молибдена со значительными запасами, то должен быть выстроен весь цикл – цепочка обогащения и переработки. Поскольку просто экспортировать эти ресурсы в виде руды на мировые рынки, если их запасы будут обнаружены в значительных объемах, было бы неправильно.

Следующее направление – месторождение полиметаллических руд "Филизчай" в Балакенском районе, считающееся одним из наиболее перспективных на европейском континенте. Как я уже отметил, это месторождение обладает огромным потенциалом, и компания AzerGold уже несколько лет ведет работы по подготовке его к эксплуатации. Считаю, что в скором времени должно быть готово технико-экономическое обоснование и принято окончательное инвестиционное решение. Полагаю, что AzerGold должна быть 100-процентным акционером этого месторождения. По мере эксплуатации ценность и стоимость месторождения, естественно, возрастут. Тогда мы сможем рассмотреть – возможно, если возникнет интерес, – а я уверен, что он будет, – возможность привлечения к разработке этого месторождения на уровне определенного процента также и иностранных инвесторов.

Недавно был подписан указ о создании Западного промышленного парка. Промышленные парки уже имеются во многих регионах Азербайджана, почти в каждом из них, в том числе агропарки. В результате деятельности промышленных парков и агропарков созданы миллиарды манатов добавленной стоимости, в том числе усилен экспортный потенциал.

Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности. Так как эксплуатация рудного месторождения "Дашкесан" и реализация других проектов в прилегающих районах, конечно же, обусловили создание Западного промышленного парка. Прежде всего, здесь в кратчайшие сроки должна быть создана инфраструктура, для чего в бюджете следует предусмотреть необходимые средства. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта. Здесь, естественно, предусматриваются добыча руды и создание нескольких заводов. Должны быть созданы заводы по обогащению, производству пеллетов и брикетированного железа. Важное место занимает транспортировка руды. Поэтому необходимо предоставить льготные тарифы на перевозку, чтобы обеспечить экономическую эффективность. Необходимо провести максимальную экологическую экспертизу и соблюсти все экостандарты, потому что наше главное богатство – это не то, что находится под землей, а наша природа. Поэтому мы, безусловно, требуем и будем требовать от иностранных партнеров как защиты природы, так и соответствия экологических норм самым высоким стандартам. В случае несоблюдения они будут наказаны. Естественно, государственная компания AzerGold также должна соблюдать все экологические стандарты.

Что касается развития металлургии, безусловно, предусмотрено развитие производства алюминия. Хотя от зарубежных партнеров были определенные предложения, они не были реализованы, поскольку мы максимально стремимся внедрять механизмы, способные приносить пользу национальной экономике. Поэтому считаю, что мы сами должны развивать это важное промышленное направление, и в соответствии с принимаемой программой объем производства алюминия должен быть доведен до 100 тысяч тонн. Срок здесь, как я уже говорил, до конца 2030 года. Здесь также будет создано несколько заводов, о чем нам сейчас предоставят информацию.

Хочу затронуть еще один вопрос. Финансовое обеспечение этой программы известно, оно согласовано со всеми соответствующими структурами, и мы в любом случае реализуем эту программу. Но в то же время, если местные и иностранные инвесторы проявят интерес, их определенное долевое участие также возможно. Если будет, хорошо, не будет – тоже. Мы все равно это сделаем. Считаю, что эта отрасль хоть и капиталоемкая, но прибыльная. Особенно сегодня, когда цены на драгоценные металлы на мировых рынках довольно высокие и, вероятно, останутся плюс-минус на том же уровне. Поэтому она и капиталоемкая, и прибыльная. Так что наше послание местным и иностранным инвесторам таково: двери открыты. Программа будет опубликована, там перечисляется весь объем работ. С ней сможет ознакомиться каждый. Если вызовет интерес, то мы сможем привлечь и иностранных инвесторов. В итоге что это нам даст? Как уже отмечал, будет создано новое мощное промышленное направление. Будет создано более пяти тысяч, а может и больше, новых рабочих мест. Развитие освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, повышение занятости там будут идти более высокими темпами. В бюджет страны будут поступать большие средства в виде налогов, возникнет мощный экспортный потенциал. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить. Но ожидаемый ежегодный положительный финансовый эффект должен составить более миллиарда манатов. Я не хочу называть окончательную цифру. Но это проекты, которые можно измерять миллиардами манатов.

А теперь перейдем к презентации программы. Слово предоставляется министру экономики Микаилу Джаббарову.

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Министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

-Благодарю, уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники совещания.

Уважаемый господин Президент.

Под Вашим руководством в последние годы особое внимание уделяется развитию ненефтяной промышленности. Так, создаются новые производственные участки, расширяются действующие предприятия, в результате чего растут инвестиционный и экспортный потенциал, создаются новые рабочие места.

Одним из таких направлений является более рациональное использование потенциала минерального сырья нашей страны и развитие металлургии. 13 января текущего года во время поездки на месторождение "Демирли" в связи с началом его деятельности Вы дали поручения о проведении системных работ в этой сфере. 1 апреля Вы подписали Распоряжение о разработке Кабинетом Министров Государственной программы. С Вашего позволения, хотел бы сегодня представить проект "Государственной программы по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы". Выражаю благодарность всем структурам, поддержавшим подготовку проекта программы, – Кабинету Министров, министерствам, ведомствам.

Основные цели программы просты: это не наращивание добычи сырья, а главным образом переработка ее внутри страны и создание более высокой добавленной стоимости.

На этом слайде мы представляем Вашему вниманию обзор Государственной программы. Программа определяет ключевые направления для достижения этой цели. К ним относятся расширение минерально-сырьевой базы, наращивание действующих производственных мощностей и реализация новых проектов.

Железная руда, алюминий, медь и золото выступают в качестве основных направлений. В то же время предусмотрено вовлечение в экономический оборот новых месторождений. Говоря основные направления, мы имеем в виду доказанные, находящиеся в эксплуатации месторождения. В то же время как предварительные геологоразведочные исследования, так и имеющиеся у нас сегодня данные и предстоящие работы укрепляют уверенность в расширении этого списка.

Наряду с регулирующей и поддерживающей ролью государства здесь будут задействованы инвестиционные возможности государственных предприятий и частного сектора.

Цели программы весьма масштабны. К 2030 году вклад горнорудной и металлургической отрасли в валовой внутренний продукт предусмотрено увеличить с 700 миллионов манатов до 1,8 миллиарда манатов, а годовой экспортный потенциал – с 1,3 миллиарда манатов до 3,4 миллиарда манатов на основе средних мировых цен 2025 года. Для достижения этих результатов в 2027-2030 годах в течение этого периода предусмотрены инвестиции в общем объеме 5,3 миллиарда манатов.

Уважаемый господин Президент, мы еще затронем эту тему в презентации. Вы подчеркнули это в своем выступлении. С учетом утвержденных финансовых обязательств по другим государственным программам это обусловливает необходимость наличия наряду с бюджетными и капитальными вложениями долгосрочных доступных источников финансирования.

Особое внимание в проекте программы уделяется потенциалу создания более высокой добавленной стоимости. У Азербайджана имеются большие возможности для генерации более высокой стоимости за счет минеральных ресурсов. Один из путей – совершенствование существующих процессов переработки и производство продукции более высоких переделов. Другое направление – проведение новых геологоразведочных работ. Мы должны определить новые запасы и поэтапно вовлекать в промышленный оборот экономически эффективные месторождения.

В мире стремительно растет спрос на металлы и стратегические минералы. Главные причины тому – энергопереход, электромобильность, системы хранения энергии, полупроводники и инфраструктура искусственного интеллекта. По этой причине страны отдают приоритет уже не просто добыче руды, а переработке, вторичной переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. И у нашей страны есть прекрасные возможности для извлечения выгоды из этих перемен. Здесь у нас есть ресурсная база, энергетические возможности и транспортная инфраструктура. Естественно, в основе всех этих вопросов лежат существующая политическая, макроэкономическая стабильность, Ваша дальновидная политика и реализуемые планы.

Считаем, что расположение нашей страны на Среднем коридоре и ее ключевая роль в этом направлении также имеют большое значение. Позвольте затронуть и эту тему.

Если взглянуть на внутренний потенциал, то в нашей стране имеются подтвержденные запасы черных, цветных и драгоценных металлов. Уже сформирована определенная производственная база по алюминию, меди и черной металлургии. Энергетическая инфраструктура и кадровый потенциал также являются важным преимуществом. На освобожденных от оккупации территориях есть новые ресурсные возможности. Развитие здесь транспортной инфраструктуры уже создало дополнительное преимущество для новых проектов. Еще одним важным преимуществом является выход Азербайджана на основные транспортные коридоры. Это облегчает вывод как сырья, так и готовой продукции на региональные и международные рынки.

Перед нами стоят и вызовы, и здесь мы докладываем о подходах, предусмотренных для их преодоления. Один из ключевых вопросов – модернизация правовой и институциональной базы. С этой целью предусмотрены подготовка нового законопроекта "О недрах", внедрение международных стандартов отчетности и создание единой электронной геологической информационной базы.

Другой важный вопрос – финансирование. Горнорудные и металлургические проекты требуют крупного капитала и долгосрочного финансирования. Поэтому наряду с государственными средствами следует рассмотреть возможности более широкого использования международных финансовых ресурсов, включая частный сектор и банковское финансирование. Благодарю за Ваши указания.

Для привлечения крупных проектов должны быть также усовершенствованы налоговые, таможенные и инвестиционные стимулы. Одним из важных направлений является расширение поддержки промышленной и транспортной инфраструктуры. В число планируемых векторов входят наращивание научного потенциала отрасли, поддержка исследований и развития, а также укрепление сотрудничества между сферой образования и промышленностью.

Касаясь развития цепочки стоимости, хочу отметить, что один из базовых принципов программы – выстраивание этой цепочки внутри страны - от добычи руды до производства конечного продукта. Естественно, это будет возможно не по всем видам сырья. Но мы с уверенностью можем сказать, что по ряду направлений это возможно и будет реализовано. То есть от разведки и добычи мы должны перейти к обогащению, переработке, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции.

На первом этапе предусматривается реализация потенциала местного сырья и увеличение добычи на действующих месторождениях. Расширение сырьевой базы планируется за счет месторождений "Демирли", "Сёюдлю", "Филизчай", а также месторождений в Нахчыване и других перспективных площадей. По алюминию также планируется расширение существующей производственной цепочки и создание новых мощностей, и Ваше соответствующее Распоряжение в этой сфере было исполнено.

На следующем этапе целью является производство стальной и алюминиевой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта продукция будет использоваться в отечественной промышленности, а также экспортироваться. Здесь я хотел бы особо отметить уже осуществляемое сотрудничество с зарубежными партнерами. Так, последний подобный договор был подписан неделю назад между государственной компанией AzerGold и компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. В соответствии с условиями этого соглашения будет проведена совместная геологическая разведка наших запасов в Нахчыване.

Хотел бы проинформировать о проекте по добыче железной руды "Дашкесан". Этот проект планируется реализовать поэтапно. Здесь будут созданы мощности по добыче местной железной руды, ее обогащению и производству пеллеты. Одновременно планируется создание завода по производству горячебрикетированного железа. Одна из главных целей – использование произведенного железа в качестве сырья на металлургических предприятиях внутри страны. Параллельно будут расширяться и наши экспортные возможности. Таким образом, будет сформирована местная производственная цепочка - от железной руды до очередных этапов переработки.

Главная цель по алюминию – расширение существующей производственной цепочки и переход к продукции с более высокой добавленной стоимостью. В период, охватываемый программой, планируется увеличить годовую мощность электролизного завода с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, а производство прокатной продукции - с 20 тысяч тонн до 50 тысяч тонн. Кроме того, планируется создание завода кальцинирования и обжига анодов, производство блоков углеродных анодов.

Будут продолжены исследования месторождений алунита "Зейлик". Цель – определить экономический потенциал дополнительной сырьевой базы. Здесь мы в основном опираемся на развитие современных технологий. В результате планируется увеличить объем экспорта "Азералюминия" с 252 миллионов манатов в 2025 году до 510 миллионов манатов в 2030 году.

Планируется увеличить добычу и производство меди, золота и серебра. Производство меди будет значительно увеличено. Производство золота будет расширено как за счет существующих, так и новых проектов. В результате ожидается, что общий объем экспорта меди, золота и серебра увеличится с 600 миллионов манатов в 2025 году до 1,6 миллиарда манатов в 2030 году. Следует отметить, что эта цифра является прогнозом, рассчитанным на основе средних мировых цен 2025 года.

Одним из важных условий успешной реализации проекта Государственной программы является скоординированная деятельность основных исполнительных структур. Согласно проекту программы, общее регулирование, координация и контроль будут осуществляться Кабинетом Министров. Министерство экономики должно обеспечить поощрение инвестиций, государственную поддержку, промышленную политику и развитие промышленной инфраструктуры. Министерство экологии и природных ресурсов будет поддерживать совершенствование правовой базы, геологических стандартов и системы отчетности, а также проведение геологической разведки. SOCAR должна создать необходимую газовую инфраструктуру для реализации проекта по добыче железной руды "Дашкесан" и обеспечения соответствующего кластера. AzərGold будет развивать проекты по добыче железной руды, золота, меди и других металлов в рамках проекта "Дашкесан". Азербайджанский инвестиционный холдинг будет привлечен к проектам по добыче алюминия и других металлов через свои портфельные компании. Основная роль частного сектора будет заключаться в инвестировании в новые производственные и перерабатывающие мощности.

Касаясь инвестиционного климата и возможностей финансирования, я хотел бы отметить, что для достижения целей Государственной программы мы ставим целью дальнейшее совершенствование инвестиционного климата. Расширяется государственная поддержка, поощрение инвестиций и другие меры по стимулированию. Правовая и институциональная база также должна быть приведена в соответствие с современными требованиями.

Расширение возможностей финансирования, на наш взгляд, является одним из наиболее актуальных вопросов. Одна из главных проблем, стоящих не только перед этой отраслью, но и перед промышленностью в целом, является доступ к долгосрочным кредитам. Особенно если учесть, что период от принятия решения и начала реализации до производства в проектах в области горнодобывающей и металлургической промышленности составляет 5 лет и более. Наличие возможностей долгосрочного финансирования для таких проектов имеет особое значение. Это способствует как снижению бюджетной нагрузки, так и обеспечению создания дополнительных доходов в финансовой экосистеме и банковской системе. В этой связи важно расширить возможности кредитования на 10 лет и более, увеличить участие местных банков в финансировании крупных и долгосрочных проектов. Здесь имеется и объективная проблема. Это связано с тем, что сегодня наши банки могут объективно не располагать таким долгосрочным источником средств. Хотелось бы отметить, что возможности долгосрочного и льготного кредитования в этой сфере в настоящее время достаточно ограничены. В этой связи, уважаемый господин Президент, мы предлагаем с участием Кабинета Министров, Министерства финансов, Министерства экономики, Центрального банка, Государственного нефтяного фонда и других соответствующих структур разработать меры политики по долгосрочному финансированию, определить и представить Вашему вниманию соответствующие механизмы финансирования.

В 2027-2030 годах общая потребность в инвестициях по Программе оценивается в 5,3 млрд манатов. Из этих средств 1,1 миллиарда манатов будет сформировано за счет государственного бюджета, 2,2 миллиарда манатов – государственных предприятий, в том числе кредитов, то есть заемного капитала, и 2 миллиарда манатов - за счет частных фондов, включая заемный капитал. Таким образом, примерно 80 процентов от общего объема инвестиций будет привлечено из внебюджетных источников. В этой связи главной задачей, стоящей перед нами, является мобилизация инвестиционных возможностей государственных предприятий и частного сектора. В результате создания новых производственных мощностей предусматривается увеличение в течение следующих 4 лет добавленной стоимости сектора и его годового экспортного потенциала в 2,6 раза.

Программа не только охватывает период до 2030 года, но и определяет большие возможности развития на последующий этап. К этому времени будут оценены и окончательно определены возможности вовлечения в экономический оборот запасов меди, цинка и свинца на полиметаллическом месторождении "Филизчай". Будет рассмотрен потенциал использования примерно 470 тысяч тонн дополнительных запасов меди месторождения "Демирли". Будет сформировано окончательное заключение о возможности формирования сырьевой базы цепочки создания стоимости алюминия на алунитовых месторождениях "Зейлик". Кроме того, исходя из проявленного интереса, в том числе со стороны иностранных инвесторов, в настоящее время изучается возможность создания нового предприятия по производству первичного алюминия годовой мощностью около 200 тысяч тонн. Также планируется расширение геологоразведочных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Уважаемый господин Президент, мы видим серьезный потенциал для регионального перерабатывающего центра. Одна из долгосрочных целей – оценить возможность превращения Азербайджана в региональный перерабатывающий центр по стратегическим минералам. За последние 10 лет наблюдался значительный рост цен на отдельные стратегические металлы. В ближайшие 10 лет ожидается дальнейший рост мирового спроса на эти металлы. Прогнозируется увеличение цен на алюминий на 23 процента, медь – на 21 процент, цинк – на 15 процентов, золото – на 10 процентов. Азербайджан обладает здесь рядом возможностей и преимуществ. Мы расположены на коридоре Центральная Азия-Европа и благодаря Вашей политике играем ключевую роль. Бакинский порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создают существенные логистические возможности. Свободная экономическая зона Алят и другие наши промышленные зоны обеспечивают дополнительные возможности. Конкурентоспособные цены на энергоносители также являются важным преимуществом нашей страны. Кроме того, доступ к сырьевому потенциалу Центральной Азии и Южного Кавказа может расширить региональные перерабатывающие возможности Азербайджана.

Влияние этой программы не ограничится только горнодобывающим и металлургическим сектором. По мере увеличения производства будет расти спрос на грузоперевозки и логистические услуги, создавая новые возможности для местных подрядчиков и поставщиков. Расширение базы местного сырья и полуфабрикатов создаст условия для формирования новых отраслей промышленности. Повысится спрос на квалифицированные кадры. Это ускорит развитие технических знаний и навыков и внесет вклад в наш научный потенциал. Самое главное, повысятся занятость и экономическая активность в регионах. Новые цепочки создания стоимости также создадут дополнительные возможности для частных инвестиций и предпринимательства.

Уважаемый господин Президент, представленная Государственная программа направлена на более рациональное использование минеральных ресурсов Азербайджана, вывод горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности на новый уровень. Наш основной подход заключается не только в добыче сырья, но и в его дальнейшей переработке внутри страны и создании более высокой добавленной стоимости. В результате реализации Программы откроются серьезные возможности для расширения производственных и экспортных мощностей, замещения импорта, создания новых производственных цепочек и повышения конкурентоспособности отрасли.

Уважаемый господин Президент, хотел бы заверить Вас, что Министерство экономики мобилизует все свои ресурсы для обеспечения успешной реализации Государственной программы, а также своевременного, скоординированного и качественного выполнения поставленных Вами задач в этом направлении, и будет проводить последовательную и целенаправленную деятельность по превращению горнодобывающей и металлургической промышленности в одну из надежных столпов экономического развития нашей страны. Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Садитесь.

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Председатель правления Закрытого Акционерного Общества AzerGold Закир Ибрагимов сказал:

-Уважаемый господин Президент, в первую очередь выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и поддержку, оказываемые развитию горнорудной промышленности в Азербайджанской Республике. Позвольте представить Вашему вниманию информацию об основных целях и задачах, поставленных перед AzerGold в рамках Государственной программы, подготовленной как продолжение этой поддержки и стратегического видения.

ЗАО AzerGold было создано в 2015 году Вашим Распоряжением. Тем самым было положено начало новому этапу развития горнорудной промышленности Азербайджана. В 2016 году началась деятельность на золоторудном месторождении "Човдар" в Дашкесане, а в апреле следующего года был осуществлен первый экспорт серебряных и золотых слитков.

В тот период извлекаемые запасы золота на месторождении оценивались в 179 тысяч унций, прогнозировалось, что срок его эксплуатации завершится в 2021 году. В результате проведенных в последующие годы работ по оптимизации и широкомасштабной геологоразведке запасы были доведены до 1,02 миллиона унций, а срок эксплуатации продлен как минимум до 2032 года. Переработка руды с месторождений "Мерех", "Агйохуш", "Тюлаллар" и "Човдар" была объединена в едином производственном центре – Човдарском интегрированном региональном перерабатывающем участке. Тем самым была обеспечена долгосрочная и эффективная непрерывность производства.

В последующие годы направления деятельности компании были значительно расширены. Наряду с цветными металлами обеспечен переход к деятельности по рудам черных металлов, с этой целью было создано ООО "Дашкесан демир филиз". ООО же AzerBlast приступило к деятельности по производству и продаже промышленных взрывчатых веществ.

В геологоразведочных работах с применением современных технологий, таких как гиперспектральная спутниковая съемка и аэромагнитные электроразведочные исследования, были выявлены новые перспективные участки, и этот процесс продолжается.

На полную мощность был выведен завод по выщелачиванию в резервуарах, построенный в 2024 году на средства AzerGold и средства, привлеченные от местных банков, что позволило организовать переработку сульфидных руд с месторождения "Човдар". С того же года AzerGold также начала осуществлять свои полномочия по представлению интересов государства в рамках Соглашения о долевом разделе.

В этом году AzerGold начала работу на одном из крупнейших золоторудных месторождений на Кавказе "Сёюдлю" - месторождении "Зод". Уже ведутся вскрышные работы для организации добычи на этом участке. Одновременно в текущем году AzerGold получила статус оператора нерудных месторождений.

Таким образом, за 10 лет компания AzerGold превратилась из золотодобывающей компании в диверсифицированную и интегрированную национальную горнодобывающую компанию, охватывающую геологическую разведку, добычу руд цветных и черных металлов, производство промышленных взрывчатых веществ и нерудную отрасль.

Наша главная цель на предстоящий период – превратить AzerGold в государственную компанию с годовым оборотом в 1 миллиард манатов к 2030 году. Для этого приоритет будет отдан финансированию стратегических проектов за счет внутренних доходов и заемных средств, а также частных инвестиций. В результате наша главная цель – превратить AzerGold в одну из крупнейших компаний в ненефтяной отрасли Азербайджана по доходам и занятости.

Уважаемый господин Президент, этот слайд демонстрирует динамику экономического развития компании. Добыча золота, доходы, EBITDA и налоговые платежи демонстрировали устойчивый рост на протяжении всего периода деятельности. Производство золота увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2017 годом. Доходы выросли в 3,5 раза. 92 процента общих доходов формируется за счет экспорта, а 8 процентов – от продаж на внутреннем рынке. С 2019 года началось производство изделий из золота и серебра, и внутренние розничные продажи стали источником добавленной стоимости.

Еще одним важным показателем является EBITDA. Если в 2017 году она составляла 46 миллионов манатов, то к 2025 году достигла 260 миллионов манатов, то есть выросла примерно в 6 раз. Маржа EBITDA в среднем превысила 50 процентов. При этом налоговые платежи компании увеличились в 15 раз.

Одним из важнейших моментов является расширение ресурсной базы. В результате шестикратного увеличения запасов срок эксплуатации месторождения "Човдар" продлен на 11 лет. Примерно 42 миллиона манатов прибыли, полученной в 2025 году, будут выплачены в качестве дивидендов акционеру - государству. Эти результаты позволяют, помимо эффективной эксплуатации существующих запасов компании, поддерживать динамику производства и расширять инвестиции в новые стратегические направления.

Наряду с непосредственной деятельностью AzerGold также добилась значительных результатов в представлении государства в рамках Соглашения о долевом разделе. В результате мер по контролю, осуществленных с июня 2024 года, достигнут значительный рост производственных и финансовых показателей Azerbaijan International Mining Company Limited. Производство в золотом эквиваленте увеличилось с 5,3 тысячи унций в первом полугодии 2024 года до 37,6 тысячи унций в первом полугодии 2026 года, то есть в 7,1 раза. Доля государства в прибыли увеличилась с 2,4 миллиона манатов до 37,6 миллиона манатов - более чем в 15 раз. В целом за период государственного представительства AzerGold доля государства в прибыли на сегодняшний день составила 77,5 миллиона манатов. В 2026 году основная часть роста была достигнута за счет возобновления производства на медном руднике "Демирли", расположенном в освобожденном от оккупации Агдеринском районе. Перерабатывающий комплекс, который Вы также посещали в начале этого года, был реконструирован и введен в эксплуатацию примерно за год при поддержке и контроле AzerGold. В результате инвестор вышел на первое место среди ненефтяных экспортеров страны в 2025 году, эта тенденция сохранилась и в 2026 году.

Деятельность AzerGold теперь охватывает всю основную цепочку создания стоимости в горнодобывающей промышленности. Компания объединяет в единую систему все этапы – от георазведки до производства, переработки, экспорта и продажи. В ходе георазведки выявляются новые перспективные районы и обнаруживаются ресурсы с использованием современных гиперспектральных и аэромагнитных методов исследования. Ежегодно на месторождении "Човдар" с использованием двух различных технологий переработки добывается около 70 тысяч унций золота. В результате переработки получаются сплавы золота и серебра, основная часть которых экспортируется, а остальная часть - продается на внутреннем рынке.

В результате реализации программы наша главная цель к 2030 году – значительно расширить эту стоимостную цепочку. Для этого будут подготовлены к эксплуатации месторождения "Филизчай", "Дашкесан", "Ортакенд" и "Сёюдлю". На месторождении "Филизчай" будет налажена полномасштабная переработка меди, цинка и свинца, на месторождении "Сёюдлу" будет осуществляться флотационная переработка золота, а проект "Дашкесан" позволит создать мощности по производству 2 миллионов тонн высококачественного горячебрикетированного железа в год для сталелитейного производства. Таким образом, AzerGold значительно расширит свой экспортный потенциал в сфере драгоценных цветных и черных металлов.

В настоящее время AzerGold проводит широкомасштабные работы по увеличению минерально-ресурсной базы и началу освоения новых месторождений. Процесс осуществляется в 4 основных этапа.

На предварительном поисково-оценочном этапе за счет средств государственного бюджета продолжаются исследования на площади 15 тысяч квадратных километров, работы планируется завершить в 2027 году. В результате будет подготовлена карта минерально-ресурсного потенциала страны, включая освобожденные от оккупации территории. В Нахчыванской Автономной Республике предварительные поисково-оценочные работы будет проводить совместное предприятие, запланированное в рамках договора, подписанного с Вашим участием с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас продолжаются работы по 10 перспективным золото-медным месторождениям, которые находятся на стадии разведки и оценки, завершить этот этап планируется в 2027 году.

На начальном этапе разведки продолжается определение экономически целесообразных запасов по пяти месторождениям. В Нахчыване на медно-золотых месторождениях "Гёйдаг" и "Башкенд", на медном месторождении "Мазымчай" в Балакяне уже определены предварительные ресурсы, которые составляют в общей сложности около 1,5 миллиона унций в золотом эквиваленте. Продолжается подсчет запасов золоторудных месторождений "Насирваз" в Нахчыване и "Тутхун" в Кяльбаджаре.

На заключительном этапе – этапе точной разведки и технико-экономического обоснования – уже ведется подготовка к освоению 3 месторождений. На месторождении "Сёюдлю" выявлено примерно 1,3 миллиона унций, на месторождении "Ортакенд" - 246 тысяч унций, на месторождении "Филизчай" - 4 миллиона унций в золотом эквиваленте.

Уважаемый господин Президент, на этом слайде представлены 4 основных стратегических проекта, которые AzerGold будет реализовывать в рамках Государственной программы. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет приблизительно 3,63 миллиарда манатов, и только около 10 процентов этих инвестиций планируется финансировать за счет государственного бюджета.

Первый проект – золоторудное месторождение "Сёюдлю". Начало добычи здесь запланировано на 2028 год. Запасы золота по проекту составляют 1,03 миллиона унций. Разведка продолжается, и существует вероятность увеличения этой цифры. Его экономическая ценность составляет 7,5 миллиардов манатов по сегодняшним ценам на золото, необходимые инвестиции – 425 миллионов манатов. Реализация этих инвестиции планируется за счет внутренних доходов AzerGold и привлеченных заемных средств.

Второй проект - золоторудное месторождение "Ортакенд" в Нахчыване. Начало добычи здесь запланировано на 2029 год. Запасы золота составляют 246 тысяч унций, экономическая ценность – 1,8 миллиарда манатов. Необходимые инвестиции составляют 255 миллионов манатов, реализовать этот проект планируется за счет внутренних средств AzerGold и привлекаемого заемного капитала.

Полиметаллическое месторождение "Филизчай", как и другие полиметаллические месторождения в мире, является одним из наиболее сложных месторождений из-за различных геологических и других факторов. Выведение этого проекта в эксплуатацию на полную мощность запланировано на конец 2031 года. За 34 года эксплуатации месторождения планируется добыть 363 тысячи тонн меди, 2,7 миллиона тонн цинка и 1 миллион тонн свинца. Экономическая ценность проекта составляет 29,7 миллиарда манатов, а необходимые инвестиции оцениваются приблизительно в 1 миллиард манатов. Реализация этого проекта может осуществляться за счет внутренних доходов компании AzerGold, привлекаемых заемных средств, а также, в соответствии с Вашим поручением, средств инвесторов в различных объемах.

Начало производства по железорудному проекту "Дашкесан" запланировано на 2030 год. В рамках проекта будет создана производственная мощность по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа в год. Объем необходимых инвестиций составляет 1,95 млрд манатов. Финансирование обеспечивается за счет средств государственного бюджета, заемных средств и участия инвестора.

Таким образом, как я уже отмечал, для реализации 4 стратегических проектов требуются инвестиции в размере около 3,63 миллиарда манатов инвестиций, пости 10 процентов из них будут запрошены из государственного бюджета.

Уважаемый господин Президент, в заключение хотели бы обратить Ваше внимание на то, что AzerGold, как ведущая государственная компания в национальном горнодобывающем секторе, в соответствии с Государственной программой продвигается по 4 основным стратегическим направлениям:

- первое направление – добыча и переработка золота. Привлечение в производство дополнительных запасов золота общим объемом около 1,28 млн унций на месторождениях "Сёйюдлю" и "Ортакенд" значительно увеличит экспорт золота из страны.

- второе направление – черная металлургия. В рамках проекта "Дашкесан" будет создана производственная мощность по выпуску 2 миллионов тонн горячебрикетированного железа, из которых около 1,7 миллиона тонн составят экспортный потенциал.

- третье направление – цветные металлы. Подготовка к освоению ресурсов меди, цинка и свинца на руднике "Филизчай" расширит экспортный портфель страны и сформирует новое промышленное направление.

- четвертое направление – развитие смежных секторов горнодобывающей промышленности. Эти проекты будут способствовать созданию новых производственных цепочек, развитию сферы услуг и укреплению промышленного потенциала в целом.

Уважаемый господин Президент, в основе достигнутых нами и планируемых на предстоящий период результатов лежит проводимая под Вашим руководством государственная политика, направленная на развитие ненефтяного сектора и эффективное управление природными ресурсами. Отмеченное на Всемирном экономическом форуме в Давосе значение горнодобывающей промышленности как одного из ключевых приоритетных направлений экономики с точки зрения привлечения иностранных инвестиций и диверсификации ненефтяного сектора создает новые возможности для развития отрасли. Государственная программа, реализацию которой планируется начать с 2027 года, станет основной дорожной картой следующего этапа развития горнодобывающей промышленности.

Компания AzerGold мобилизует все возможности и ресурсы для реализации этих стратегических целей и продолжит свою деятельность с высокой ответственностью. От себя лично и от имени нашего коллектива благодарю Вас за оказанные нам доверие и внимание. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.