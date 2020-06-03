В Агджабеди открылся центр ASAN xidmət

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Агджабеди.

Как сообщает Report, помощник президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о центре.

Глава государства открыл центр.

После ознакомления с центром президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами.