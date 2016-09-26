В Агдаше проголосовала 116-летняя избирательница - ФОТО

Агдаш. 26 сентября. REPORT.AZ/ Самая пожилая жительница Агдашского района приняла участие в референдуме (всенародном голосовании).

Как сообщает ширванское бюро Report, на выборах приняла участие жительница села Ляки Юсифова Саадат Гурбан гызы 1900 г.р.

Переносной избирательный ящик был доставлен членами комиссии в дом С.Юсифовой, зарегистрированной в избирательном участке №30 Гейчай-Агдашского избирательного округа №89.

Как сообщил Report председатель Гейчай-Агдашского ОИК №89 Низам Магеррамов, в округе насчитывается 4 избирателя в возрасте старше 100 лет. Самая пожилая из них - жительница Агдашского села Ляки Юсифова Саадат Гурбан гызы в возрасте 116 лет: "Были созданы все условия, чтобы пожилые и больные избиратели смогли проголосовать. В дом каждого из них отправляются переносные ящики для голосования".