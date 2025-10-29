Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Агдам и Агдере выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 07:15
    В Агдам и Агдере выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Гасанриз Агдаринского района и село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Хыдырлы Агдамского района возвращается 91 семья (366 человек), а в село Гасанриз Агдеринского района – 17 семей (83 человека).

    Жители возвращающиеся в родные края поблагодарили президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

    В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

