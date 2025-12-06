Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелым

Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве, произошедшем 5 декабря в жилом комплексе "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, остается тяжелым.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Клиническом медицинском центре.

В медучреждении отметили, что после инцидента четыре человека (женщины) были госпитализированы в медцентр с первичным диагнозом отравление дымом.

Одной из них была оказана необходимая медицинская помощь, ее выписали домой на амбулаторное лечение. Три человека остаются в стационаре, состояние двух оценивается как средней тяжести, еще одна пациентка находится в тяжелом состоянии.