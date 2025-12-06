Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелым

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 22:17
    Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК Гобу Парк-1 остается тяжелым

    Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве, произошедшем 5 декабря в жилом комплексе "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, остается тяжелым.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Клиническом медицинском центре.

    В медучреждении отметили, что после инцидента четыре человека (женщины) были госпитализированы в медцентр с первичным диагнозом отравление дымом.

    Одной из них была оказана необходимая медицинская помощь, ее выписали домой на амбулаторное лечение. Три человека остаются в стационаре, состояние двух оценивается как средней тяжести, еще одна пациентка находится в тяжелом состоянии.

    "Гобу Парк" взрыв отравление Клинический медцентр
    "Qobu Park-1"dəki partlayışda tüstüdən zəhərlənənlərdən birinin vəziyyəti ağırdır
    Elvis

    Последние новости

    22:48

    Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне

    Другие страны
    22:29

    Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине

    Другие страны
    22:18

    Кобахидзе: Цель гибридных атак на Грузию - нанести ущерб национальным интересам

    В регионе
    22:17

    Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелым

    Происшествия
    22:05

    Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

    В регионе
    21:59

    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    Происшествия
    21:45
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России

    Индивидуальные
    21:37

    В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

    Другие страны
    21:24
    Фото

    В чемпионате Азербайджана по дзюдо подведены итоги индивидуальных соревнований

    Индивидуальные
    Лента новостей