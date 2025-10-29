İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ağdamın Xıdırlı və Ağdərənin Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 07:11
    Ağdamın Xıdırlı və Ağdərənin Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə "Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"na əsasən, yenidən qurulan Ağdərə rayonunun Həsənriz və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı oktyabrın 29-da yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə 91 ailə - 366 nəfər, Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə isə 17 ailə - 83 nəfər köçürülüb.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda oraya köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən ümumilikdə 50 mindən çox insan yaşayır.

    köç karvanı Ağdam Xıdırlı kəndi
    Foto
    В Агдам и Агдере выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Son xəbərlər

    08:13

    XİN: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək nəsillər üçün örnək olacaq

    Xarici siyasət
    08:02
    Foto

    ABŞ-də ANAMA əməkdaşına və itinə "İlin minaaxtaran it komandası" mükafatı təqdim olunub

    Maraqlı
    07:30

    Ağdərənin Həsənriz kənd sakini: Otuz ildən çox idi ki, bu günü gözləyirdik

    Daxili siyasət
    07:11
    Foto

    Ağdamın Xıdırlı və Ağdərənin Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:07

    ABŞ hərbçilərinin qayıqları məhv etməsindən sonra Amerika səfiri Meksika XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    06:46

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıtmaqdan gözəl gün yoxdur

    Daxili siyasət
    06:22

    ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi: Ukrayna tezliklə 2 milyard dollarlıq silah alacaq

    Digər ölkələr
    05:46

    Atlantik okeanında "Melissa" qasırğası 4-cü kateqoriyaya qədər zəifləyib

    Digər ölkələr
    05:15

    Türkiyədə azərbaycanlı fəhlələr inşaat zamanı xəsarət alıblar, ölən var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti