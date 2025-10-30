В Агалы все здания полностью газифицированы

В селе Агалы Зангиланского района все жилые и нежилые здания полностью газифицированы.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в рамках медиатура, организованного по следам президента в регион.

По ее словам, на втором этапе строительства села Агалы будут сданы в пользование 103 дома:

"Из них 55 - двухкомнатные частные дома. Кроме того, построены 3 трехэтажных двухблочных здания типа "Таунхаус", в которых 36 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир".

Рзаева отметила, что в селе разбит парк общей площадью более 2 га:

"Парк будет функционировать как открытая зона отдыха и развлечений для жителей сел Агалы и Мамедбейли, а также для гостей района. Территория парка разделена на 5 функциональных зон, в которых созданы все условия для отдыха, занятий спортом и развлечений детей. На территории высажены различные деревья и кустарники".