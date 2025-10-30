İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ağalıda ikinci mərhələdə istifadəyə veriləcək binalar qazla təmin edilib

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:35
    Ağalıda ikinci mərhələdə istifadəyə veriləcək binalar qazla təmin edilib

    Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin ikinci mərhələsində bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binaları tam olaraq qazla təmin edilib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin (BTİX) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlhamiyyə Rzayeva məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu mərhələdə istifadəyə veriləcək evlərin sayı 103 ədəd təşkil edir. Bunlar 55 ədəd 2 otaqlı fərdi yaşayış evləri, 3 ədəd isə 3 mərtəbəli 2 bloklu "Townhouse" tipli binalardakı mənzillərdən ibarətdir. 36 ədəd 1 otaqlı mənzillər, 12 ədəd isə 2 otaqlı mənzillər inşa edilib.

    İlhamiyyə Rzayeva

    İ.Rzayeva bildirib ki, kənddə ümumi sahəsi 2.2 ha olan park salınıb:

    "Park Ağalı və Məmmədbəyli kənd sakinləri, eləcə də qonaqlar üçün açıq istirahət və əyləncə zonası kimi fəaliyyət göstərəcək. Park ərazisi 5 funksional zonaya bölünüb. Bu zonalarda uşaqların aktiv istirahəti, idman fəaliyyəti və təhlükəsiz əyləncəsi üçün bütün şərait yaradılıb. Ərazidə müxtəlif ağac və kol bitkiləri əkilib, landşaft tərtibatı təmin edilib. Kənddə bütün evlərə kommunikasiya xətləri çəkilib, bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binaları tam olaraq qazla təmin edilib, bütün evlər isə kombi ilə təchiz olunub".

    Zəngilan Ağalı kəndi
    В Агалы все здания полностью газифицированы

    Son xəbərlər

    10:13

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün fərdi yaşayış evlərində günəş panelləri quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:10

    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:05
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:05

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunub

    Sağlamlıq
    10:01

    Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olub

    Futbol
    10:00

    Vəfa Yaqublu: Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalar əsasında aparılması məntiqlidir

    Elm və təhsil
    10:00

    "Kəpəz" Azərbaycan Kubokunda 200-cü qolunu vurub

    Futbol
    10:00
    Foto

    "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası"nın İdarə Heyətinə Edqar Abdullayev rəhbərlik edəcək

    Maliyyə
    09:56

    Astanada Tokayevin sabiq müşaviri öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti