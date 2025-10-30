Ağalıda ikinci mərhələdə istifadəyə veriləcək binalar qazla təmin edilib
- 30 oktyabr, 2025
- 09:35
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin ikinci mərhələsində bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binaları tam olaraq qazla təmin edilib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin (BTİX) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlhamiyyə Rzayeva məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu mərhələdə istifadəyə veriləcək evlərin sayı 103 ədəd təşkil edir. Bunlar 55 ədəd 2 otaqlı fərdi yaşayış evləri, 3 ədəd isə 3 mərtəbəli 2 bloklu "Townhouse" tipli binalardakı mənzillərdən ibarətdir. 36 ədəd 1 otaqlı mənzillər, 12 ədəd isə 2 otaqlı mənzillər inşa edilib.
İ.Rzayeva bildirib ki, kənddə ümumi sahəsi 2.2 ha olan park salınıb:
"Park Ağalı və Məmmədbəyli kənd sakinləri, eləcə də qonaqlar üçün açıq istirahət və əyləncə zonası kimi fəaliyyət göstərəcək. Park ərazisi 5 funksional zonaya bölünüb. Bu zonalarda uşaqların aktiv istirahəti, idman fəaliyyəti və təhlükəsiz əyləncəsi üçün bütün şərait yaradılıb. Ərazidə müxtəlif ağac və kol bitkiləri əkilib, landşaft tərtibatı təmin edilib. Kənddə bütün evlərə kommunikasiya xətləri çəkilib, bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binaları tam olaraq qazla təmin edilib, bütün evlər isə kombi ilə təchiz olunub".