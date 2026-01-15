Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году в Азербайджан были реадмиссированы 540 человек.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Отмечается, что указанные лица были возвращены из европейских стран в рамках подписанных и действующих соглашений о реадмиссии Азербайджанской Республики.

    Ötən il 540 nəfər Azərbaycana readmissiya olunub
    540 people readmitted to Azerbaijan from Europe last year

