    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 17:21
    Ötən il 540 nəfər Azərbaycana readmissiya olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.

    Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.

    Qeyd edək ki, sözügedən proses Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində həyata keçirilir.

