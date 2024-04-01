О нас

Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".
Внутренняя политика
1 апреля 2024 г. 14:51
Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Председатель Наблюдательного совета:

Эльчин Юсубов – специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

Члены Наблюдательного совета:

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Намиг Гумматов – первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi