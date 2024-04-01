Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".

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Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах". Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Председатель Наблюдательного совета: Эльчин Юсубов – специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Члены Наблюдательного совета: Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Намиг Гумматов – первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал