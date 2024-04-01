Утвержден состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Председатель Наблюдательного совета:
Эльчин Юсубов – специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Члены Наблюдательного совета:
Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана
Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана
Намиг Гумматов – первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.