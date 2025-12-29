Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Утвержден Национальный план действий по гендерному равенству на 2026-2028 годы

    Утвержден "Национальный план действий по гендерному равенству в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы".

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий, должен осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

    Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib
    Azerbaijan approves National Action Plan on Gender Equality for 2026-2028

