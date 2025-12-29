Утвержден Национальный план действий по гендерному равенству на 2026-2028 годы

Утвержден "Национальный план действий по гендерному равенству в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий, должен осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.