    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 16:15
    Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib

    "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirməlidir.

    Gender bərabərliyi Milli Fəaliyyət Planı

