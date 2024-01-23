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МВД: Установлено местонахождение 108 человек, разыскиваемых Азербайджаном через Интерпол

МВД: Установлено местонахождение 108 человек, разыскиваемых Азербайджаном через Интерпол В прошлом году установлено местонахождение 108 лиц, объявленных в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола, и 53 лиц, разыскиваемых странами-членами этой организации.
Внутренняя политика
23 января 2024 г. 16:07
МВД: Установлено местонахождение 108 человек, разыскиваемых Азербайджаном через Интерпол

В прошлом году установлено местонахождение 108 лиц, объявленных в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола, и 53 лиц, разыскиваемых странами-членами этой организации.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании расширенной коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам деятельности за 2023 год и предстоящим задачам, с участием министра, генерал-полковника Вилаята Эйвазова.

Показатели результатов розыска обвиняемых также улучшились на 2,3% и составили 87,8%.

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