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Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне

Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне В Забухе, также как и в других селах Лачынского района, никогда не жили армяне".
Внутренняя политика
15 августа 2022 г. 13:50
Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне

В Забухе, также как и в других селах Лачынского района, никогда не жили армяне".

Об этом в беседе с Report сказал уроженец села Забух Лачынского района Мехер Гулиев.

По его словам, претензии армян к азербайджанским территориям безосновательны: "Мы скоро вернемся в родные края. Выражаю благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, героической Азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и одарит здоровьем ветеранов".

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Версия на английском языке Zabukh native: Armenians never lived in our village
Версия на азербайджанском языке Sakin: "Zabuxda köklü şəkildə məskunlaşmış bir nəfər də erməni olmayıb"

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