Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне

В Забухе, также как и в других селах Лачынского района, никогда не жили армяне".

В Забухе, также как и в других селах Лачынского района, никогда не жили армяне".

Об этом в беседе с Report сказал уроженец села Забух Лачынского района Мехер Гулиев.

По его словам, претензии армян к азербайджанским территориям безосновательны: "Мы скоро вернемся в родные края. Выражаю благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, героической Азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и одарит здоровьем ветеранов".