Азербайджан и Украина договорились о проведении 11-го заседания межправительственной комиссии

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Украина и Азербайджан выступают за активизацию межпарламентского сотрудничества между странами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел по результатам встречи посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко с первым вице-спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфета Аскерова.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации двустороннего межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций", - говорится нем.

Также был обсужден вопрос о возможности организации в течение 2016 года официального визита спикера Милли Меджлиса Октая Асадова в Украину, который бы способствовал активизации сотрудничества между парламентами двух стран.

Украина и Азербайджан договорились о проведении 11-го заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в ближайшее время.