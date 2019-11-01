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Удостоверения личности будут выдаваться независимо от места прописки

Удостоверения личности будут выдаваться независимо от места прописки

С сегодняшнего дня со стороны сотрудников структур по вопросам регистрации Министерства внутренних дел, осуществляющих деятельность в территориальных органах полиции и центрах ASAN xidmət, удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства.

Как сообщает Report, сегодня вступил в силу подписанный министром внутренних дел, генералом-полковником Вилаятом Эйвазовым приказ о дополнительных мерах по повышению удовлетворенности граждан в сфере выдачи удостоверений личности.

Отметим, что общегражданские паспорта с электронным носителем, внедренные в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, уже с сентября 2013 года выдавались вне зависимости от прописки по месту жительства в центрах ASAN xidmət и территориальных органах полиции.

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