Участник I Карабахской войны: Я приехал из Физули посмотреть военный парад
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 11:58
Участник Первой Карабахской войны, 59-летний учитель шахмат из Физули Рамиз Джаннаталиев приехал в Баку, чтобы посмотреть военный парад, посвященный 5-летию Великой Победы.
Как сообщил Рамиз Джаннаталиев в беседе с Report, во время войны он служил разведчиком.
"Этот парад имеет огромное значение для нашей страны. Моей радости нет предела. Мы чтим память шехидов, которые подарили нам эту победу, и желаем здоровья нашим ветеранам. Я благодарю Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - сказал он.
