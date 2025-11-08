Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Участник I Карабахской войны: Я приехал из Физули посмотреть военный парад

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:58
    Участник I Карабахской войны: Я приехал из Физули посмотреть военный парад

    Участник Первой Карабахской войны, 59-летний учитель шахмат из Физули Рамиз Джаннаталиев приехал в Баку, чтобы посмотреть военный парад, посвященный 5-летию Великой Победы.

    Как сообщил Рамиз Джаннаталиев в беседе с Report, во время войны он служил разведчиком.

    "Этот парад имеет огромное значение для нашей страны. Моей радости нет предела. Мы чтим память шехидов, которые подарили нам эту победу, и желаем здоровья нашим ветеранам. Я благодарю Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - сказал он.

