Füzuli sakini: Hərbi paradı izləmək üçün rayondan Bakıya gəlmişəm

    • 08 noyabr, 2025
    • 11:33
    Füzuli sakini hərbi paradı izləmək üçün Bakıya gəlib.

    Füzuli rayonundan olan 59 yaşlı şahmat müəllimi Ramiz Cənnətəliyev "Report"a açıqlamasında Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olduğunu deyib.

    O, hərbi xidməti zamanı kəşfiyyatçı olduğunu qeyd edib:

    "Zəfərin 5 illiyi münasibəti ilə keçirilən hərbi paradı izləmək üçün Füzuli rayonundan gəlmişəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bizə bu qələbəni yaşadan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Parada baxmaq üçün səhər saat 6-dan ayaqdayam, sevincdən gözümə yuxu getməyib. Bu parad ölkəmiz üçün çox əlamətdardır. Başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla, bu qüruru bizə yaşadanlara təşəkkürümü bildirirəm".

