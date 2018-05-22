Святыня азербайджанцев в Тбилиси: могилы основателей АДР - РЕПОРТАЖ

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Тбилиси. 22 мая. REPORT.AZ/ Одним из наиболее излюбленных мест посещения туристов и горожан в центре Тбилиси является Ботанический сад. Территория сада не только живописный уголок, где можно отдохнуть на лоне природы, но и место захоронения выдающихся исторических личностей Азербайджана.

Грузинское бюро Report представляет репортаж из Ботанического сада.

Могила первого главы правительства Азербайджана

Сад раскинулся на территории в 128 га в историческом центре Тбилиси. Он был основан в 1845 году на месте царских садов, которые существовали на протяжении столетий. На территории Тбилисского ботанического сада располагается и старое мусульманское кладбище. Там похоронены первый премьер-министр АДР Фатали хан Хойский, заместитель председателя парламента Азербайджана Гасан бек Агаев, занимавший в различные годы посты министра внутренних дел (с 28 мая 1918 г. по 6 октября 1918 г.), финансов (1918-й г.) и главы МИД АДР Мамед Гасан Гаджинский, а также выдающиеся просветители Азербайджана – Мирза Фатали Ахундзаде, Мирза Шафи Вазех и др.

Садовая тропинка ведет к горе. Дойдя до кладбища, первое, что бросается в глаза, это памятник с характерной восьмиконечной звездой и полумесяцем, на котором высечено "Азербайджанская Демократическая Республика XIX-XX века". Справа от него несколько могил, обнесенных железной изгородью, слева - цветочный сад…

За цветочным садом ухаживает агроном Лусула Авалишвили и садовник Георгий Гочишвили. Последний также присматривает за памятником и кладбищем, благоустраивает территорию, сметает пыль с могил.

Напомним, что именно в Тбилиси 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, к сожалению, просуществовавшая недолго - до апреля 1920 года. Подвергшись гонениям и преследованиям советской власти, республиканцы были вынуждены покинуть родные края. Самое печальное в том, что и на чужбине их не оставили в покое, некоторых, как, например, Фатали хана Хойского, жестоко убили в эмиграции. Фатали хан Хойский родился в 1875 году в Нухе (ныне Шеки), после провозглашения независимости АДР он был назначен первым премьер-министром республики. В период существования АДР он занимал посты военного министра, министра юстиции и главы МИД. После свержения республики Фатали хан Хойский принял решение перебраться в Тбилиси, где прожил недолгую жизнь. 19 июня 1920 года он был убит в самом центре Тбилиси перед зданием нынешнего Театра оперы и балета. Выдающегося политического деятеля Азербайджана выстрелами в спину убили дашнаки Арам Ерканян и Мисак Григорян.

Здесь же находится могила первого заместителя председателя парламента Азербайджана

Убитый в Тбилиси Гасан бек Агаев также стоял у истоков основания республики. Гасан бек Мешади Гусейн оглы Агаев родился в 1875 году в Елизаветпольской губернии (ныне Гянджа). Он прославился как общественно-политический деятель, журналист, врач и учитель. Гасан бек Агаев занимал пост зампреда парламента АДР. 28 мая 1918 года – в день принятия на заседании Национального Совета в Тбилиси Декларации о независимости АДР Гасан бек Агаев, будучи заместителем Мамед Эмина Расулзаде, был непосредственным участником этого исторического события. Среди подписавших Декларацию о независимости Азербайджана есть и его подпись. 19 июля 1920 года в Тбилиси армянские дашнаки жестоко расправились и с Гасан беком Агаевым. Обе великие личности, Фатали хан Хойский и Гасан бек Агаев, имеющие неоценимые заслуги в истории Азербайджана, погребены здесь - на старом мусульманском кладбище на территории Тбилисского Ботанического сада.

Святыня азербайджанцев

На этом кладбище покоятся тела основоположника азербайджанской драматургии – Мирзы Фатали Ахундзаде, его супруги Тубу Ахундзаде, дочери и сына, здесь же погребен и великий поэт Мирза Шафи Вазех.

По словам садовника Г.Гочишвили, азербайджанцы часто посещают это место, отдавая дань памяти великим предкам. Он отметил, что народ, который свято чтит свое прошлое, помнит своих героев, бессмертен: "Каждый раз, когда азербайджанцы приходят сюда возложить цветы к могилам и поклониться памяти этих великих людей, я испытываю тайную гордость, говоря себе - значит они живы в памяти людской, их образ навеки в сердцах”.

Он отметил, что через несколько дней азербайджанский и грузинский народы будут праздновать 100-летний юбилей образования первых независимых государств: "Этот исторический день стал знаменательным событием в истории двух народов. К сожалению, АДР и независимая Республика Грузия просуществовали недолго. Исторические личности того времени героически погибли. Некоторые из них были убиты на Родине, других смерть настигла на чужбине. И ваших героев эта участь не обошла стороной".

На протяжении шести лет Г.Гочишвили ухаживает и за зелеными насаждениями в парке Гейдара Алиева в центре Тбилиси. Агроном Сусула Авалишвили была не так многословна, но воздает дань уважения к памяти покоящихся на кладбище людей: "Азербайджанцы – наши друзья. Наши народы одновременно построили независимые государства. В одно и то же время эти государства были свергнуты. Здесь покоятся видные общественно-политические деятели, поэты и мыслители Азербайджана. Народ, имеющих таких героев, бессмертен".