Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в Азербайджане
- 05 декабря, 2025
- 14:22
Началась регистрация волонтеров для 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Азербайджане.
Как передает Report, сегодня состоялось открытие Волонтерского центра WUF13, после чего стартовал онлайн-прием заявок.
Желающие стать волонтерами форума могут зарегистрироваться через платформу https://volunteers.wuf13.az/az.
Кандидаты должны свободно владеть английским языком и быть старше 18 лет на момент 1 мая 2026 года, после чего они будут приглашены на этап собеседования.
Успешно прошедшие собеседование кандидаты будут направлены на обучающую программу. Тренинги запланированы на период январь–апрель 2026 года.
