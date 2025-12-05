Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Началась регистрация волонтеров для 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Азербайджане.

    Как передает Report, сегодня состоялось открытие Волонтерского центра WUF13, после чего стартовал онлайн-прием заявок.

    Желающие стать волонтерами форума могут зарегистрироваться через платформу https://volunteers.wuf13.az/az.

    Кандидаты должны свободно владеть английским языком и быть старше 18 лет на момент 1 мая 2026 года, после чего они будут приглашены на этап собеседования.

    Успешно прошедшие собеседование кандидаты будут направлены на обучающую программу. Тренинги запланированы на период январь–апрель 2026 года.

