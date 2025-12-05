İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Daxili siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:50
    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıb

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) üçün könüllülərin qeydiyyatına başlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, dekabrın 5-də WUF13 Könüllülər Mərkəzinin açılışı olub.

    Forumda iştirak etmək istəyən 18 yaşdan yuxarı şəxslər https://volunteers.wuf13.az/az onlayn platforması vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Qeydiyyatdan keçən, ingilis dilində sərbəst ünsiyyət bacarığına malik olan və mayın 1-i 2026-cı il tarixinə qədər 18 yaşını tamamlamış şəxslər müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaq. Müsahibədən uğurla keçən namizədlər təlim proqramına dəvət ediləcək. Təlimlər 2026-cı ilin yanvar–aprel aylarında başa tutacaq.

