Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıb
Daxili siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) üçün könüllülərin qeydiyyatına başlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, dekabrın 5-də WUF13 Könüllülər Mərkəzinin açılışı olub.
Forumda iştirak etmək istəyən 18 yaşdan yuxarı şəxslər https://volunteers.wuf13.az/az onlayn platforması vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Qeydiyyatdan keçən, ingilis dilində sərbəst ünsiyyət bacarığına malik olan və mayın 1-i 2026-cı il tarixinə qədər 18 yaşını tamamlamış şəxslər müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaq. Müsahibədən uğurla keçən namizədlər təlim proqramına dəvət ediləcək. Təlimlər 2026-cı ilin yanvar–aprel aylarında başa tutacaq.
