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Спикер ММ: Азербайджан предпринимает последовательные шаги для сохранения культурного наследия

Спикер ММ: Азербайджан предпринимает последовательные шаги для сохранения культурного наследия Азербайджан предпринимает последовательные шаги по защите культурного наследия.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 11:48
Спикер ММ: Азербайджан предпринимает последовательные шаги для сохранения культурного наследия

Азербайджан предпринимает последовательные шаги по защите культурного наследия.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила во время выступления на межпарламентской конференции VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Роль законодательства в сохранении культурного наследия и передовые практики".

По ее словам, деятельность Азербайджана в области сохранения культурного наследия не ограничивается только национальным уровнем: "В разных странах предпринимаются последовательные шаги по восстановлению и сохранению культурного наследия, которое считается общим достоянием человечества".

Гафарова отметила, что культурное наследие Азербайджана представляет собой наследие всех этнических и религиозных групп, проживавших здесь на протяжении веков: " В нашей стране различные религиозные и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги соседствуют друг с другом. Такое культурное разнообразие является сильной стороной нашего общества, и уважение к этим ценностям является одним из основных направлений государственной политики. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительные работы. Одним из главных приоритетов этих работ является восстановление и сохранение культурного наследия на этих территориях".

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Azərbaycan müxtəlif ölkələrdə bəşəriyyətin ortaq sərvəti sayılan mədəni irsin qorunması üçün ardıcıl addımlar atır

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