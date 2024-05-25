Спецпредставитель президента: Трудоустройство жителей Ханкенди внесет вклад в госпрограмму

Обеспечение трудоустройства граждан, возвращающихся на освобожденные территории, является одной из основных целей утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Ре

Обеспечение трудоустройства граждан, возвращающихся на освобожденные территории, является одной из основных целей утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, с целью расширения возможностей трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся в свои родные дома, Госагентство, а также Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специальное представительство президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, рассмотрены соответствующие обращения группы жителей, которые готовятся к возвращению в город Ханкенди.

На мероприятии, организованном по этому случаю в Ханкенди, советник председателя агентства Этибар Мамедов сообщил, что трудоустройство людей, возвращающихся в свои родные дома, объявлено одним из главных приоритетов, и в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева при агентстве были созданы Карабахское региональное водоканальное управление и Ханкендинский водоканальный участок. Также было отмечено, что обратившиеся для работы лица будут трудоустроены в соответствии с их квалификацией и профессией.

Спецпредставитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов отметил, что трудоустройство части местных жителей будет способствовать реализации "I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики".

Затем были рассмотрены обращения 10 жителей Ханкенди, в соответствии с квалификацией и профессиональными навыками они были трудоустроены на Ханкендинском водоканальном участке.