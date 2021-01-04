Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Фонд возрождения Карабаха", сообщает Report.
Создано публичное юридическое лицо "Фонд возрождения Карабаха"Создано публичное юридическое лицо "Фонд возрождения Карабаха" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Фонд возрождения Карабаха"
Внутренняя политика
4 января 2021 г. 12:46
https://static.report.az/photo/b4308647-c9b7-3177-b298-e191b5acde50.jpgИльхам Алиев
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