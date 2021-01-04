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Создано публичное юридическое лицо "Фонд возрождения Карабаха"

Создано публичное юридическое лицо "Фонд возрождения Карабаха" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Фонд возрождения Карабаха"
Внутренняя политика
4 января 2021 г. 12:46
Создано публичное юридическое лицо Фонд возрождения Карабаха
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Фонд возрождения Карабаха", сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradıldı

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