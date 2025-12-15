Сотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и специальные звания
Внутренняя политика
- 15 декабря, 2025
- 14:25
Сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, следующим сотрудникам МЧС присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:
Высшее воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Адилю Алескер оглу Абдуллаеву.
Высшее воинское звание "генерал-майор"
полковнику Фархаду Нариман оглу Самедову,
полковнику Сеймуру Талех оглу Гарашову.
Высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы"
полковнику внутренней службы Вагифу Тофиг оглу Ибрагимову.
