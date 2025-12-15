Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:25
    Сотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и специальные звания

    Сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, следующим сотрудникам МЧС присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:

    Высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

    генерал-майору Адилю Алескер оглу Абдуллаеву.

    Высшее воинское звание "генерал-майор"

    полковнику Фархаду Нариман оглу Самедову,

    полковнику Сеймуру Талех оглу Гарашову.

    Высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы"

    полковнику внутренней службы Вагифу Тофиг оглу Ибрагимову.

