Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Площадь осеннего сева, заявленная в EKTİS, приблизилась к 740 тыс. га

    АПК
    • 16 декабря, 2025
    • 10:50
    Площадь осеннего сева, заявленная в EKTİS, приблизилась к 740 тыс. га

    Общая площадь осеннего сева, зарегистрированная в Информационной системе "Электронное сельское хозяйство" (EKTİS), достигла почти 740 тыс. гектаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, 249 384 фермера, завершивших посев зерновых культур по всей стране к 16 декабря, заявили о своем посеве в EKTİS.

    Всего фермерами в EKTİS загружено 433 573 документа. Общий объем заявленных посевных площадей составляет 739 697 га.

    В ходе соответствующей информационной сессии в Шабранском районе были даны ответы на вопросы, интересующие фермеров, включая вопросы о механизмах субсидирования аграрных площадей.

    Отмечено, что на сегодняшний день в Шабранском районе уже заявили о своем посеве 2 459 фермеров. Фермеры загрузили в EKTİS 6 411 документов, из которых 4 959 относятся к осенним культурам, а 1 452 - к многолетним. В общей сложности декларации о посеве в Шабранском районе охватывают 11 045 га.

    Фермеров проинформировали о том, что субсидии на осенние культуры начнут выплачиваться с февраля следующего года после завершения мониторинга.

    Процесс заявления осеннего посева в EKTİS начался 1 сентября и завершится 30 декабря.

    посевные площади электронное сельское хозяйство фермеры
    EKTİS-də bəyan edilmiş payızlıq əkin sahələrinin həcmi 740 min hektara çatıb

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей