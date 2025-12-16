Площадь осеннего сева, заявленная в EKTİS, приблизилась к 740 тыс. га
Общая площадь осеннего сева, зарегистрированная в Информационной системе "Электронное сельское хозяйство" (EKTİS), достигла почти 740 тыс. гектаров.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, 249 384 фермера, завершивших посев зерновых культур по всей стране к 16 декабря, заявили о своем посеве в EKTİS.
Всего фермерами в EKTİS загружено 433 573 документа. Общий объем заявленных посевных площадей составляет 739 697 га.
В ходе соответствующей информационной сессии в Шабранском районе были даны ответы на вопросы, интересующие фермеров, включая вопросы о механизмах субсидирования аграрных площадей.
Отмечено, что на сегодняшний день в Шабранском районе уже заявили о своем посеве 2 459 фермеров. Фермеры загрузили в EKTİS 6 411 документов, из которых 4 959 относятся к осенним культурам, а 1 452 - к многолетним. В общей сложности декларации о посеве в Шабранском районе охватывают 11 045 га.
Фермеров проинформировали о том, что субсидии на осенние культуры начнут выплачиваться с февраля следующего года после завершения мониторинга.
Процесс заявления осеннего посева в EKTİS начался 1 сентября и завершится 30 декабря.