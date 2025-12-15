Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib:

    "general-leytenant" ali hərbi rütbəsi

    general-mayor Adil Ələsgər oğlu Abdullayevə

    "general-mayor" ali hərbi rütbəsi

    polkovnik Fərhad Nəriman oğlu Səmədova

    polkovnik Seymur Taleh oğlu Qaraşova

    "daxili xidmət general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi

    daxili xidmət polkovniki Vaqif Tofiq oğlu İbrahimova.

    Сотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и специальные звания

