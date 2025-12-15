Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI
Daxili siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 14:14
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib:
"general-leytenant" ali hərbi rütbəsi
general-mayor Adil Ələsgər oğlu Abdullayevə
"general-mayor" ali hərbi rütbəsi
polkovnik Fərhad Nəriman oğlu Səmədova
polkovnik Seymur Taleh oğlu Qaraşova
"daxili xidmət general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi
daxili xidmət polkovniki Vaqif Tofiq oğlu İbrahimova.
Son xəbərlər
14:38
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
14:35
Foto
Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edibXarici siyasət
14:33
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Türkdilli dövlətlər arasında çempionat bizim üçün prinsipial idi"Fərdi
14:33
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənibXarici siyasət
14:30
Azərbaycanın qızıl bazarında idxal həcmləri tarixi maksimuma yaxınlaşıbBiznes
14:30
Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcəkDaxili siyasət
14:28
Azərbaycan-Əlcəzair Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın yaradılması sazişi təsdiqlənibXarici siyasət
14:23
Azərbaycanda dövlət müəssisələri üçün yeni Qaydaların layihəsi hazırlanıbMaliyyə
14:23